България вече не е страна с отделни опасни участъци - цялата държава се е превърнала в една огромна „черна точка“ на пътната безопасност. Първата национална оценка на риска, изготвена от Института за пътна безопасност (ИПБ) върху над 60 000 км пътища, показва, че почти няма място, където да не е регистрирано тежко произшествие.

Само за 56 дни са отчетени 4,8 млн. преминавания и над 1 млн. нарушения на скоростта (22% от общите преминавания), което разкрива огромен мащаб на проблема и невъзможността на властите да го овладеят с хаотични проверки.

"Изследването, изградено върху реални телеметрични данни за движението на автомобилите, показва тревожен факт – практически няма път в България, на който да не е регистрирано тежко пътнотранспортно произшествие. България вече не разполага с отделни „черни точки“ – цялата държава се е превърнала в една огромна черна точка", коментират пътните специалисти.

Анализът на организацията разкрива, че зоните с масово превишаване на скоростта съвпадат с местата, където загиват и тежко пострадват хора. По думите на експертите това е повече от ясен знак за липса на управление на риска.

Новата методология на ИПБ позволява за първи път държавата да насочва контрол и инвестиции с хирургическа точност там, където могат да бъдат спасени най-много животи. Докладът вече е изпратен до всички институции, а Институтът заявява готовност да представи модела пред парламента и държавните органи.