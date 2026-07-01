Бургас ще е домакин на традиционния Международен турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“ – FIG. Той ще се проведе на 3 и 4 юли, а негов организатор е СКХГ „Черноморец“ и с подкрепата на Община Бургас.



Тази година турнирът ще посрещне състезателки от 7 държави – България, Румъния, Украйна, Япония, Русия, Испания и Германия, а в състезанието no -FIG ще участват 11 клуба от България, Украйна, Румъния и Испания.



„Очакват ни два дни, изпълнени с талант, грация, красота, емоции и спортсменски дух. Заповядайте да подкрепим заедно младите таланти и да се насладим на красотата на художествената гимнастика“, споделят организаторите на турнира.

Входът е свободен!