Кметът на Бургас Димитър Николов проведе официална среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Намибия в България Васко Самупофу. Визитата е част от усилията за разширяване на двустранното сътрудничество между България и Намибия, както и за създаване на нови възможности за партньорство между Бургас и намибийски градове.

Посланик Самупофу беше придружен от почетния консул на Република Намибия в България Михаил Михайлов, секретаря на посолството и др.

По време на срещата бяха обсъдени конкретни възможности за побратимяване между Бургас и крайбрежния град Свакопмунд – един от най-динамично развиващите се икономически и туристически центрове на Намибия. Според двете страни подобно партньорство би поставило основите на бъдещо сътрудничество в сферите на образованието, културата, бизнеса и туризма.

Сред основните теми беше и привличането на студенти от Намибия в бургаските висши учебни заведения. Посланик Самупофу прояви сериозен интерес към възможностите за обучение по медицина, химични технологии и инженерни специалности, които предлагат университетите в Бургас. Обсъдени бяха и стипендиите за успех, отпускани от Община Бургас, като инструмент за насърчаване на академичния обмен и привличането на млади хора от Намибия.

Кметът Димитър Николов представи потенциала на града като университетски център и подчерта, че Бургас разполага с модерна образователна база и утвърдени традиции в подготовката на висококвалифицирани кадри. Той запозна посланик Самупофу и с един от най-мащабните образователни проекти, които в момента се реализират в града – изграждането на съвременен студентски кампус, който ще осигури модерна среда за обучение, настаняване и студентски живот. Кметът подчерта, че новият кампус ще допринесе за привличането на повече български и чуждестранни студенти, включително млади хора от Намибия, които желаят да получат качествено европейско образование в Бургас.

Особено внимание беше отделено на възможностите за обучение на бъдещи специалисти за нуждите на новата петролна рафинерия, която предстои да бъде изградена край Свакопмунд. Развитието на този мащабен индустриален проект ще изисква подготвени инженери, химици и технически специалисти – сфери, в които бургаските университети имат капацитет да обучават бъдещи кадри.

В рамките на разговора бяха обсъдени и перспективите за развитие на транспортните връзки между двете държави, включително възможности за бъдещи самолетни полети, които биха улеснили академическия обмен, туристическите пътувания и бизнес контактите.

Двете страни изразиха готовност диалогът да продължи с конкретна визита на губернатора и кмета на Свакопмунд в Бургас, която да постави основите на дългосрочно партньорство между двата града.