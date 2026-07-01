Жесток челен сблъсък между два автомобила с бургаска регистрация блокира пътя между Бургас и Малко Търново. Инцидентът станал към 12:10 часа днес, съобщи Областната дирекция на МВР.



Злополуката била предизвикана на около километър след контролно-пропускателния пункт Босна в посока Бургас. И е наложила незабавна моболизация на службите.

При удара са пострадали водачите и на двете превозни средства. Те са откарани към медицинско заведение в Бургас за прегледи и изясняване на степента на получените наранявания, като по първоначална информация са били в контактно състояние по време на транспортирането.



Трафикът в района е силно затруднен, като преминаването в отсечката се осъществява само в едната пътна лента. Служители на полицията регулират движението ръчно, докато екипи на Районно управление – Созопол извършват оглед на местопроизшествието.