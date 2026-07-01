И през лятото на 2026 година Община Бургас предлага богата програма от образователни, творчески, спортни и развлекателни инициативи за деца и ученици. В партньорство с училища, общински образователни структури, висши учебни заведения и културни институции са подготвени десетки възможности за пълноценно, активно и безопасно прекарване на свободното време през ваканцията.

Полудневни и целодневни летни занимални ще се провеждат в ОУ „Свети княз Борис I“, СУ „Иван Вазов“, СУ „Константин Петканов“, ОУ „Христо Ботев“ – кв. Ветрен, както и в Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас. Програмите съчетават обучение по български език и литература, математика, природни науки, изкуства, спорт и разнообразни занимания по интереси.

Допълнителни възможности за обучение предлагат ОУ „Свети Климент Охридски“ с подготовка по български език и математика и ОУ „Георги Бенковски“ с ателиетата „Природолюбители“, „Вълшебни ръчички“ и „Приказна България“. През август Община Бургас и ОбУ „Васил Левски“ ще организират „Лятна СТАРТ академия“ за деца на възраст от 7 до 14 години.

За учениците в по-горните класове Професионалната техническа гимназия организира летни занимания по български език и математика, а ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ ще проведе инициативи, свързани с екологията, опазването на околната среда и спорта. ОУ „П. Р. Славейков“ предлага и летен лагер в Боровец за ученици на възраст между 11 и 13 години.

От 1 юни до 17 юли Центърът за подкрепа на личностното развитие – Бургас организира две летни групи, в които чрез игри, разходки, творчески занимания, логически предизвикателства и посещения на културни пространства децата ще учат чрез преживяване, ще развиват социални умения и ще откриват нови интереси в приятелска и спокойна среда.

Сред най-очакваните инициативи и тази година е „Детска художествена академия“ – Бургас 2026, организирана от Националната художествена академия – Филиал Бургас и Община Бургас. Тя ще се проведе от 22 юни до 17 юли в културно-образователния център „Магазия 1“ и е част от културните инициативи в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

В рамките на академията деца на възраст от 6 до 15 години ще работят в ателиета по живопис, графика, керамика, калиграфия, текстил и мода, книга и комикс, плакат и академично рисуване. Програмата включва още пленери, посещения на музеи и изложби, срещи с художници и представяне на творбите на участниците. Предвиден е и благотворителен базар с детски произведения.

През летните месеци всички детски градини на територията на общината ще работят по специално разработени сезонни програми, които поставят акцент върху игрите, творчеството, спорта, дейностите на открито и ученето чрез забавление.

В подкрепа на семействата Община Бургас продължава програмата „Заедно за образованието“, реализирана съвместно с Бургаския свободен университет и Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Благодарение на нея студенти по педагогика ще работят през юли и август в детските градини, като подпомагат работата на екипите и осигуряват спокойствие за работещите родители.

Продължава и стажантската програма за студенти по медицина и здравни грижи, които ще подпомагат детското и училищното здравеопазване през летния период.

За четвърта поредна година ще се проведе и инициативата „Прочети ми приказка“. От 1 юли до 15 август ученици доброволци от VII до XI клас ще четат приказки на децата в детските градини всеки делничен ден на открито. Инициативата насърчава любовта към книгите и четенето, а доброволците ще получат ваучери за книги като признание за своя принос.

И това лято Община Бургас ще организира традиционните обучения по водна безопасност и водно спасяване, които помагат на децата да придобият важни практически умения за безопасно поведение край морето.

С всички тези инициативи Община Бургас продължава последователната си политика в подкрепа на децата и семействата, като осигурява възможности за едно активно, вдъхновяващо, безопасно и изпълнено с нови знания и приятелства лято.