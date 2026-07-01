Финансовият министър Гълъб Донев разясни как са разчетени разходите за издръжка и капиталовите разходи, заложени в проекта на Бюджет 2026, по време на брифинг след заседанието на Министерския съвет.
По думите му разходите за издръжка нарастват спрямо бюджета за 2025 г. с над 1,34 млрд. евро.
„Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с над 1,34 млрд. евро. От тях ръстът при европейските средства е 254,8 млн. евро, а по националния бюджет – 779,5 млн. евро. Моля да обърнете внимание каква част от тези средства вече са похарчени“, заявява Донев.
По думите на Донев 779,5 млн. евро по националния бюджет са предвидени за:
- 142,2 млн. евро – за извънредните парламентарни и предстоящите президентски избори;
- 48,5 млн. евро – за домакинството на страната ни на „Джиро д'Италия“;
- 20 млн. евро – за подготовката за „Евровизия“;
- 139,5 млн. евро – за неразплатени разходи за текущ ремонт.
„Този ръст покрива само част от разходите, произтичащи от извънсъдебни споразумения, сключени през 2024 и 2025 г. за прекратяване на дела, свързани със забавени плащания, включително лихви и съдебни разноски до момента на сключване на споразуменията. Само за 2026 г. тези разходи възлизат на около 160 млн. евро“, заяви Донев.
По думите на Донев увеличение има и при разходите по бюджетите на общините.
Предвидени са 96,9 млн. евро за общините, които са реализирали разходи за сметка на собствените си приходи. Осигурени са още:
- 2,5 млн. евро за компенсиране на превозвачите, извършващи училищен транспорт, заради увеличените цени на горивата вследствие на войната в Иран;
- 8,1 млн. евро за компенсации на родители на деца, неприети в държавни и общински детски градини и ясли;
- 30 млн. евро за коледната празнична добавка, предвидена като нова помощ по Закона за социалното подпомагане;
- 80,9 млн. евро за увеличение на разходите за отбрана в изпълнение на ангажиментите към НАТО за достигане на разходи в размер на 2,15% от БВП, както и заради повишените цени на горивата;
- 180 млн. евро за подпомагане на земеделските производители;
- 55 млн. евро за помощ de minimis за транспортния сектор във връзка с увеличението на ТОЛ таксите след въвеждането на европейската директива за вредните емисии.
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