Лекарите на деца, заболели от морбили, които са отчели извършена ваксинация, но децата са показали липса на антитела и срещу трите антигена във ваксината - морбили, паротит и рубеола, да заплащат стойността на лечението, както и издадените болнични листове на родителя. Това предлага главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

В пост по темата в социалните мрежи, той посочва, че 59,6 % от изследваните "ваксинирани" деца в област Ловеч нямат антитела не само срещу морбили, а и срещу паротит и рубеола - другите два причинителя, включени във ваксината.

"В огромния брой от случаите това означава само едно нещо - общопрактикуващият лекар на тези деца е отчел ваксинация, която не е направил", пише доц. Кунчев и допълва, че повече от 94% от всички случаи на морбили за тази година са отчетени в три области - Враца, Ловеч и Плевен.

"Фирмите инвестират милиони в разработката на ефективни и безвредни ваксини, държавата отделя милиони да ги закупи, съхрани и осигури във всеки регион в страната, а Националната здравноосигурителна каса - да плати за прилагането им", припомня доц. Кунчев. "Всичко това отива на вятъра, защото съответното джи-пи решава, че може да потъпче закона, да рискува живота и здравето на детето, а в някои случаи – и да вземе някой лев от "доволни" родители - антиваксъри", добавя доц. Кунчев.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести в периода 10-16 август 2026 г. регистрираните случаи на морбили в страната са 530, като за същия период на 2025 г. e съобщен един случай.

В България ваксинацията срещу морбили, паротит и рубеола е задължителна.