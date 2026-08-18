На 50-годишна възрасти почина Добромир Кръстев-Кобрата – един от най-известните и усмихнати лица зад камерата в Бургас. Той ни напусна след битка с тежко онкологично заболяване.

Приятелите му и колегите му го познават като светъл, усмихнат и добър човек, с чувство за хумор, което пазел дори и в трудните дни на борба с болестта. Беше уважаван в медийните среди на Бургас, умееше да поддържа дългогодишни приятелства.

“Тръга си от този свят един прекрасен Човек, приятел и колега.

Всички го наричахме Кобрата.

Остави зад гърба си много приятели, творчество и незабравими спомени.

Ще ни липсваш, Приятелю!

Светъл път на Душата ти и зная, че ще се срещнем някъде отвъд и пак ще бъдем заедно!”, тъгуват негови колеги.

Последно сбогом с Добромир Кръстев ще се състои на 19 август от 12:30 часа в Гробищен парк – Бургас.

Съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите му.



