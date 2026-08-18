Американския технологичен гигант “Мета” (Meta) е изправен пред федерален съд в САЩ по обвинения от почти 30 американски щата, че е създал социалните си мрежи “Инстаграм” (Instagram) и “Фейсбук” (Facebook) по начин, който да задържа прекомерно много вниманието на децата и непълнолетните и да води до пристрастяване.

Какви промени искат някои от щатите

Четири щата - Калифорния, Колорадо, Кентъки и Ню Джърси, които са сред водещите в коалиция от 29 щата, ще се опитат да докажат пред съдебните заседатели три неща - че компанията “Мета” е снабдила платформите си с функции, създадени да задържат вниманието на тийнейджърите, че е подвела обществеността за опасностите от тях, както и че е събирала без съгласието на родителите данни за деца под 13 години в нарушение на федералното законодателство. Първото искане на четирите щата е за санкции в размер на близо 200 млрд. долара, според предварителни към момента изчисления.

Щатите настояват също платформите “Фейсбук” и “Инстаграм” да бъдат променени по начин, който да осигури по-голяма защита на непълнолетните. Предлаганите мерки до голяма степен показват какви са конкретните им претенции.

Те искат най-строгите настройки за сигурност да се прилагат автоматично за всички потребители под 18 години. Сред предложенията са скриване на броя на харесванията, изключване на известията, с изключение на тези от близки хора, ограничаване на използването до един час дневно, както и пълно блокиране на достъпа през нощта и по време на учебните часове. Тийнейджърите ще могат да променят тези ограничения само ако свържат профила си с този на родител. Алгоритмите няма да могат да използват времето, което потребителят прекарва в гледане на съдържание, или споделянията, за да определят препоръките. Те ще могат да се основават единствено на изрично посочени от потребителя предпочитания. Автоматичното превъртане и автоматичното възпроизвеждане на съдържание ще изискват изрично съгласие. Освен това възрастта на потребителите ще трябва да се проверява още при регистрацията, а не само въз основа на посочената от тях дата на раждане.

Прилагането на тези мерки ще бъде наблюдавано от независим контролен орган, назначен от съда.

Безкрайното превъртане на съдържание и честите известия

В центъра на делото са функции като безкрайното превъртане на съдържание, честите известия и реакциите “Харесвам”. Ищците атакуват начина, по който са проектирани платформите, а не съдържанието, публикувано в тях. Това разграничение е съществено, тъй като американското законодателство предоставя широка защита на интернет платформите от отговорност за съдържание, създадено от техните потребители.

Срещу социалните мрежи в САЩ вече се водят множество подобни дела, но започналият в Калифорния процес може да има значително по-широки последици за “Мета”, тъй като за първи път се очаква решение на федерално равнище по подобни обвинения. Ищците възнамеряват да разпитат и главния изпълнителен директор на “Мета” Марк Зукърбърг. Тричасовото му изслушване е планирано за края на септември.

По време на първото заседание федералният съдия Ивон Гонзалес Роджърс разпита потенциалните заседатели за отношението им към социалните мрежи и “Мета”, включително дали самите те или децата им използват подобни платформи и дали смятат, че социалните мрежи могат да допринасят за проблеми с психичното здраве.

Някои от кандидатите заявиха, че според тях социалните мрежи оказват влияние върху психичното състояние на потребителите. Един от тях сравни удоволствието от непрекъснатото преглеждане на тревожно съдържание с ефекта на кокаина, а друг заяви, че приложенията “изсмукват ценностите от хората”. Избраните заседатели ще имат консултативна роля. Очаква се съдебното решение да бъде постановено в началото на октомври.

Как е изчислена сумата за санкции

Финансова санкция, която според изчисленията им може да достигне до 1,4 трилиона долара (1,2 трилиона евро) е сума, близка до пазарната капитализация на “Мета”. Изчислението се основава на потенциална санкция от няколко хиляди долара за всеки засегнат непълнолетен потребител в страната. Прокурорите приемат, че има по едно нарушение за всеки засегнат непълнолетен. Експерти, наети от щатите, са изчислили въз основа на вътрешни данни на “Мета” колко тийнейджъри и деца под 13-годишна възраст са използвали “Фейсбук” и “Инстаграм” от 2012 г. досега в съответните щати.

Не се очаква обаче при евентуална присъда “Мета” действително да бъде осъдена да изплати цялата тази сума. Самите щати посочват, че могат да коригират искането си до края на процеса, а окончателното решение е в ръцете на съдията, който ще вземе предвид, наред с други фактори, способността на компанията да плати санкцията. Главните прокурори искат също така “Мета” да върне печалбите, генерирани от рекламите, показвани на непълнолетни потребители. Компанията категорично отхвърля обвиненията и изгражда защитата си около три основни аргумента, които вече частично представи през зимата в Лос Анджелис по дело, заведено от тийнейджърка, което загуби.

Отговорът на “Мета” срещу обвниенията

“Мета” отхвърля обвиненията, че е подвеждала обществеността за рисковете, свързани с използването на двете си платформи. Според компанията зависимостта от социалните мрежи не е призната за психично разстройство в основния американски наръчник за диагностициране на такива заболявания (DSM-5), а учените все още спорят по въпроса. Затова отричането на пристрастяващия характер на платформите не може да се определи като подвеждане, а най-много като мнение, защитено от свободата на словото.

По отношение на данните на децата “Мета” признава, че не е изисквала съгласие от родителите, но твърди, че това изискване не се отнася до нея, тъй като деца под 13 години нямат право да използват платформите. Компанията посочва, че когато установи такива потребители, изтрива профилите им и следователно няма “действително знание” за тяхното присъствие - условие, което според нея е заложено в закона.

Корпорацията отхвърля и твърдението за причинно-следствена връзка, като заявява, че психичното здраве на тийнейджърите не може да бъде обяснено с използването само на едно приложение.

Според тях процесът разглежда факти до март 2024 г., а ограниченията за времето, прекарано в платформите, остават по желание на потребителите и рядко се активират. Що се отнася до потенциалните санкции, “Мета” ги определя като безпрецедентни в историята на защитата на потребителите. Компанията посочва, че четирите най-големи тютюневи компании в САЩ, които през 1998 г. сключиха историческо споразумение за прекратяване на съдебните дела срещу тях, са изплатили над 176 млрд. долара за 25 години и продължават да плащат около 9 млрд. долара годишно.

Глоби за над 900 млн. долара по друго дело

По-рано този месец съд в Ню Мексико реши, че компанията на Марк Зукърбърг “Мета” ще трябва да плати глоба от 567 милиона долара, заради това, че не е направено достатъчно за безопасността на децата в Интернет.

Според решението “Мета” не е предупредила обществеността за опасностите, които представляват нейните платформи Instagram, Facebook, WhatsApp и Threads за подрастващите. Съдия Брайън Бийдшайд заяви, че гигантът в социалните медии е “обществено безпокойство”, подобно на замърсяването на въздуха, и че трябва да вложи парите във фонд, насочен към намаляване на бъдещите вреди. “Мета” e сравнена с фабрика, чийто продукт е реклама и съдържание, а “психологическата вреда и сексуалната експлоатация на деца са замърсяването, което трябва да бъде премахнато”.

В първата фаза на процеса беше установено, че “Мета” многократно е нарушавала Закона за нелоялни практики на Ню Мексико, тъй като алгоритмите за препоръки по същество са “насочвали” младите потребители към вредно съдържание и контакти. Решението е в допълнение към глобите от 375 милиона долара, които “Мета” вече беше осъдена да плати по делото, и така общата санкция възлиза на 942 милиона долара.