Идеи за талисман на „Евровизия 2027“ в Бургас заваляха още в първите дни след обявяването на морския град за домакин на песенния конкурс. Докато страстите буквално врят около домакинството, много хора влагат въображение в предложенията си, които все още са в социалните мрежи, не са официално поставени. Както вече бе съобщено от Кукления театър в Бургас посочиха за подходящ символ персонаж от спектакъла „Бургаски гларуси“ да стане Еврогларус.

„Вярваме, че символът на Бургас може да се превърне в символ на най-голямата музикална сцена в Европа - свободен, смел, колоритен и устремен към нови хоризонти! Ще бъдем безкрайно щастливи нашето предложение да бъде одобрено и Еврогларусът да разпери криле Общиинският съветник Георги Дракалиев пък смята, че гларусите категорично не са символ на Бургас. „Символът на Бургас е лъв с рибешка опашка (Merlion) и той е изобразен на герба на града. Това е уникален символ в световен мащаб (единствено Сингапур има подобен, но без предни лапи)...докато градовете с морски чайки в герба са десетки.

Ето защо, според мен, талисманът на бургаската "Евровизия" трябва да е точно митичното животно - символ на Бургас. Разбира се, може да изглежда съвсем различно от този на картинката.“, смята той.

В социалните мрежи хората предлагат още гларуси, розово фламинго и други, като публикуваме част от идеите на хората.





Предложението е на Михаил Попов