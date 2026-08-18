Един килограм златно кюлче, укрито във възглавница, откриха митнически служители при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 16 август 2026 г. около 21:30 часа на пункт Капитан Андреево пристига лек автомобил с чуждестранна регистрация. В автомобила пътувал турски гражданин със семейството си от Турция към Белгия. В зоната за митнически контрол водачът и пътниците заявили, че не пренасят стоки за деклариране.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия е открито кюлче от жълт метал, укрито между пълнежа на възглавница, поставена на задната седалка в автомобила.

Според извършената от вещо лице експертиза кюлчето е от злато с проба 995, с тегло 1000 грама и на стойност 121 010 евро.

Недекларираното злато е задържано.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Агенция „Митници“ припомня, че злато под формата на кюлчета със съдържание на благородния метал от най-малко 99,5% представлява стока, използвана като високоликвидно средство за съхраняване на стойност и като такава е в обхвата на дефиницията за парични средства. Тоест, пренасянето на златни кюлчета се контролира и в съответствие с валутното законодателство. При пренос през граница с трета страна в размери, подлежащи на деклариране, т.е. с парична равностойност от или над 10 000 евро, следва да се представи и декларация за парични средства, в която се посочва информация за произхода и предназначението им.