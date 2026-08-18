Министерският съвет ще проведе заседание утре, 19 август, на което ще стартира подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това става ясно от дневния ред на правителството, разпространен от информационната му служба.

Сред ключовите точки са още създаването на междуведомствен съвет за Националната детска болница и отмяната на решението от началото на годината за кандидатурите за европейски прокурор. Това ще даде начало на нова процедура за избор.

Предложението за създаване на координационен съвет за детската болница идва, след като в края на миналия месец здравното министерство обяви, че поема изцяло проекта заради липса на напредък и правни спорове. Процедурата за проектиране беше обжалвана пред Върховния административен съд.

Правителството ще направи и нов опит за избор на европейски прокурор от България. Предишната процедура беше блокирана от съда през юни, което предизвика и реакция от ръководителя на европейската прокуратура Лаура Кьовеши, която призова процесът да не се политизира.

В дневния ред на министрите са включени още приемането на план за действие към Националната стратегия за финансова грамотност, както и цялостен преглед на цените на услугите в почивните бази, стопанисвани от държавата. Кабинетът ще гласува и предложение до президента за награждаване на Нешка Робева с орден „Стара планина” първа степен.