Водачите, преминаващи през участъка на пускането към тунела при Ихтиман на автомагистрала „Тракия" в посока Бургас, трябва да бъдат особено внимателни. За опасността сигнализират водачи и изпращат снимки на автомобил с напукано предно стъкло, след като по колата му са полетели камъни точно в този участък.

Съществува опасност от сериозни материални щети по преминаващите автомобили.

Препоръката към всички шофьори е да намалят скоростта при преминаване през засегнатия участък и да поддържат по-голяма дистанция от превозните средства пред тях, за да ограничат риска от удар от изхвърчали камъни.