В местността Петрова нива, в Странджа планина, тази събота ще се проведе националното честване на 123- та годишнина от Илинденско – Преображенското въстание. Събитието е под патронажа на президента Илияна Йотова.

На 28-30 юни през 1903-та година, именно на Петрова нива се провежда конгрес на Одринския революционен окръг на Вътрешната македоно - одринска революционна организация, на който се изработва общият план на въстаническите действия. На 16-ти август 1958-ма година е построен паметникът, а през 2003-та - църквата „Света Петка“.

Съборът в сърцето на Странджа планина пази жива паметта за въстанието и борбите на тракийските българи за свобода, и за подвига на илинденци – преображенци.

Програмата в събота започва с научна конференция на тема „Тракийските българи в борба за свобода“, а по – късно ще бъдат посрещнати участниците в тракийския поход „По стъпките на преображенци“.

Ще бъде представена и книгата на Костадин Михайлов „Малкотърновско и Василиковско във войните на България 1912 – 1945 г.“, а от 18 ч е концертът на ансамбъл „Странджа“.

Заупокойна молитва в памет на загиналите преображенци ще бъде отслужена в храма - костница „Света Петка“. Възпоменателното тържество пред мемориала ще завърши със заря-проверка.