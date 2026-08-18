Пламен Йотински и актьорите от „Един грам живот“ казат НЕ СИ NEXT



За трета поредна година Агенция „Митници“ и кампанията „Не сте сами“ ще си партнират с Teen Boom Fest и каузата "НЕ СИ NEXT“ , за да пренесат разговора за наркотиците директно сред младите, като поставят акцент на една от най-опасните заплахи – фентанила. Фокус на кампанията "Не сте сами" с над 25-годишна история са срещите с над 7000 ученици годишно и информирането им за опасностите от употребата на наркотични вещества, а в последните години с включването на НАП - и за рисковете от развитието на хазартна зависимост. На фестивала младите посетители ще могат да се срещнат с митнически служители и да получат информация по достъпен и разбираем начин за опасностите от различни наркотични вещества, често представяни като безобидни продукти.

Музика, срещи с любими звезди и важни разговори за живота извън зависимостите – така ще изглежда седмото издание на Teen Boom Fest, което ще се проведе на 22 и 23 август на Морска гара – Бургас. Фестивалът е с вход свободен и тази година поставя силен социален акцент с каузата „НЕ СИ NEXT“, насочена към превенцията на употребата на наркотични вещества, със специален фокус върху опасностите от фентанила.

Зад каузата застават десетки популярни инфлуенсъри, актьори, музиканти и създатели на съдържание, които ще използват популярността си, за да говорят на езика на младите за тема, която често остава скрита зад мълчание, страх или натиск от връстници.

Специален гост на Teen Boom Fest ще бъде Пламен Йотински, основател на терапевтичния център I.A.M.WAY и човек, който говори за зависимостта от първо лице.

Йотински ще се срещне с младите хора на 22 август, за да разкаже своята лична история – за пътя през зависимостта, последствията от употребата на наркотици и възможността човек да промени живота си.

Неговото участие превръща каузата „НЕ СИ NEXT“ от информационна кампания в реален разговор с човек, който познава проблема отвътре.

„Всеки човек заслужава шанс да започне отново“ – е едно от посланията, с които Йотински застава зад младите хора и каузата на фестивала.

През двата фестивални дни в „Зона вдъхновители“ специални гости ще бъдат актьори от българския филм „Един грам живот“.

Филмът на режисьора и сценарист Атанас Михайлов е създаден с мисията да говори за зависимостите и последствията от употребата на наркотици. В актьорския състав са Ивайло Захариев, Калоян М. Патерков, Тервел Пулев, Доби Главинчева и Симона Йорданова.

Историята на „Един грам живот“ е вдъхновена от действителни събития и показва колко крехък може да бъде животът и колко тежки могат да бъдат последствията от един избор.

„НЕ СИ NEXT“ има за цел младите хора да получат достъпна и достоверна информация за риска от наркотичните вещества и да бъдат насърчени да задават въпроси и да говорят открито.

В рамките на фестивала ще има обособено пространство на Съвета по наркотични вещества към Община Бургас.

Teen Boom Fest ще събере на едно място над 10 000 младежи и техните родители, популярни инфлуенсъри, музиканти и актьори.