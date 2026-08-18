Апелативният съд в Бургас уважи протеста на прокуратурата и върна в ареста Свилен Станчев, ръководител на звено към „Водоснабдяване и канализация“ в Несебър, обвинен, че е поискал и приел подкуп в размер на 8000 евро.

Сумата е била получена на 26 юни в село Кошарица за издаване на разрешение за присъединяване на частен имот към ВиК мрежата.

От прокуратурата посочиха, че делото е в ранен етап и настояха за най-тежката мярка заради тежестта на обвинението, размера на сумата и високата позиция на Станчев във ВиК, предаде БТВ.

Защитата му заяви, че разследването е в самото начало и на този етап е рано да се правят категорични изводи по същество. Към момента това дело не е свързано с другото разследване за предполагаема организирана престъпна група във ВиК–Бургас, по което обвиняеми са бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и областният лидер на ДПС Христо Широков.

По данни от разследването там става дума за схема с хотели по Черноморието, при която чрез манипулиране на водомери са отчитани нереално ниски сметки, а част от сумите са плащани „на ръка“.