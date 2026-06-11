На 16 и 17 август Българската кеч лига ще представи първото си шоу в Бургас и Варна - „Летен сблъсък“. Двойното събитие ще събере на един ринг най-добрите кечисти от българската и европейската сцена и ще предложи на публиката неповторим спортно-развлекателен спектакъл, начело с българския шампион Дъмян Тангра.

„Летен сблъсък“ ще комбинира атлетизъм, драматични съперничества, силни образи и зрелищна атмосфера - елементите, които превръщат професионалния кеч в уникална форма на спортно-развлекателно шоу. То е насочено както към дългогодишните фенове на кеча, така и към зрители, които за първи път ще се докоснат до подобен спектакъл на живо.

След три разпродадени шоута в столичната Пиротска 5, в центъра на „Летен сблъсък“ отново ще бъде Българската титла, носена от шампиона Дъмян Тангра. През последните месеци той записа поредица от победи срещу утвърдени международни съперници, сред които Gianni Valletta, Tom LaRuffa и Fabio Ferrari. В Бургас пред него предстои ново изпитание, а името на следващия претендент ще бъде обявено допълнително.

Сред участниците са представители на новото поколение български кечисти — Коби Върколака, Nick St., „Шахматистът“ Виктор Миленов и „Българската мечка“ Калата.

На ринга ще се качат и международни имена от европейската сцена, сред които Tom LaRuffa, познат с участията си във WWE NXT, TNA и ROH, както и италианските звезди Fabio Ferrari и Monica Passeri.

Още участници и допълнителни мачове ще бъдат обявени в следващите седмици.

Билети за „Летен сблъсък“ ще бъдат в продажба от 9 юни на www.kupibileti.bg.