По пътната мрежа липсват цели елементи от мантинелите, които трябва да поемат кинетичната енергия при удар, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на кръгла маса с депутати и експерти по пътна безопасност в парламента. На много места мантинелите разполагат с по две дупки за болтове, а са закрепени за коловете само с по един болт, посочи той. И уточни, че поставянето на бетонни мантинели е бързо решение, но не е нещо, за което призовава. По думите му е необходимо да се търсят по-трайни решения, така че занапред да не се допускат подобни пропуски при изграждането и поддръжката на пътната инфраструктура. Министърът добави, че сцеплението на настилката е ниско на много участъци, а на редица места вече се поставят и разделителни колчета.

Работна група с представители на няколко министерства работи по проблема с пътната безопасност. МВР, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта разработват и законодателни промени, след като бяха установени неработещи разпоредби за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в лявата лента на магистралите – участък, в който често се случват рискови изпреварвания.

Демерджиев съобщи, че съвместно с Министерството на транспорта са проведени и акции за проверка на техническото състояние на тежкотоварните автомобили. По думите му, в резултат на тези проверки, в следващите няколко седмици не са останали свободни часове за смяна на гуми при сервизите.

Министърът добави, че МВР работи и за по-пълноценно използване на ТОЛ камерите, които имат капацитет да идентифицират рискови маневри на пътя, така че полицията да може да реагира своевременно.