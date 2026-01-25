Иван Иванов спечели второто място на мъжкия сингъл турнир на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Националът на България за „Купа Дейвис“ отстъпи във финала пред Ярослав Демин (Русия) с 1:6, 4:6 за 78 минути.

855-ият в световната ранглиста записа втори финал на турнир от този ранг в Манакор само в рамките на месец, което потвърждава стабилната му форма в началото на сезона.

Както и при предишния им сблъсък, Иванов не успя да намери път към победата срещу Демин. В първия сет българинът загуби три пъти подаването си, а във втория поведе с 2:0, но руснакът обърна до 3:2. Нов пробив в десетия гейм сложи край на срещата.