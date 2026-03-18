При цена на бензин А95 или дизел над 1,60 евро за литър в три поредни дни и месечен доход до 652,41 евро, държавата ще изплаща по 20 евро на месец като помощ за транспорт на бедните домакинства. Това реши Министерският съвет, като прие програма за компенсиране на увеличените разходи за горива за физическите лица след войната в Иран.

Мерките са насочени към хора от т. нар. уязвими групи и помощта ще бъде временна, обясни служебният социален министър Хасан Адемов. “Програмата ще предоставя финансова подкрепа в размер на 20 евро месечно с цел компенсиране на разходите за транспорт. Парите ще бъдат предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане”, обясни Адемов.

Критериите за получаване на помощта са свързани с доходите на хората, като ще се вземат предвид данните за 2025 г., или за 2024 г. Финансова подкрепа ще има за физически лица, чийто средномесечен брутен доход през 2025 г. е по-малък или равен на 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност, както и по-малък или равен на 537,88 евро през 2024 г., което представлява два пъти линията на бедност тогава. Адемов обясни, че се налага данните за 2024 г. да се вземат предвид, защото в момента тече кампанията по подаване на данъчни декларации и някои хора все още нямат обявени в НАП доходи от миналата година.

Помощта ще бъде обвързана и с притежанието на моторно превозно средство - хората трябва да имат автомобил, да са съсобственици или лизингополучатели. Допълнително условие е свързано с цената на горивата - компенсацията ще се изплаща, ако в продължение на три поредни дни средната цена на бензин А95 или дизел достигне или надхвърли 1,60 евро за литър по данни на НАП, което представлява близо 20% увеличение спрямо средномесечните цени.