Според Gas Infrastructure Europe, ситуацията е "оранжева светлина", която се споделя и от Германия (21,93% от запасите при 55,07 TWh), където е регистриран дневен спад от 0,06%, предава ANSA.

В противоречие с тенденцията, Италия, която държи най-високо ниво на запаси от 44,77%, или 91,04 TWh, инжектира газ в хранилищата с дневен темп от 0,01%, преди планираното начало на сезона на 1 април. Запасите на Португалия са на 79,37%, но остават на 2,82 TWh, с дневен темп на запълване от 0,78%. Испания също е в добра позиция, с 55,67% от запасите си на ниво 19,94 TWh, въпреки че дневният ѝ поток е отрицателен (-0,05%).

Експертите отбелязват, че проблемът не са доставките, а цената на газа, която на амстердамската борса TTF се е повишила с 9,19% до 56,3 евро за MWh. Съединените щати са доминиращият източник на доставки на втечнен природен газ (LNG), представлявайки 60% от европейския внос. Само Норвегия представлява 230% от общия внос на газ в Европа, докато катарският втечнен газ представлява приблизително 15% от всички корабни товари, пристигащи на континента.