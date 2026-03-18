Отказ на двигателя и навлизане на вода през люка на машинното отделение са сред основните версии за потъването на риболовния кораб с тричленен екипаж край Маслен нос. Това съобщиха от Борда за разследване на произшествия към Министерството на транспорта след втори оглед на плавателния съд.

Както “Труд news” писа, рибарският кораб ВН 8112 изчезна от радарите на 18 февруари сутринта край Маслен нос по време на буря. До момента няма следи от екипажа - кап. Христо Спасов, синът му Александър и Любомил Мутишев. Корабът бе открит на 3,5 мили от Маслен нос, полегнал на дъното на десния си борд.

Според разследващите, на път за дома обаче нещо се случва и забавя кораба - от пет възела до един. Това за разследващите би могло да означава, че двигателят е отказал и корабът се е управлявал само от вълните и вятъра.

“И това се вижда, че корабът е бил на дрейф около 10 минути. След тия 10 минути корабът изведнъж изчезва от радарните системи на средствата, които са го наблюдавали. Много бързо става това нещо - една-две минути и потъва корабът”, каза Христо Христов, председател на Национален борд за разследване на произшествия пред БНТ.

Корабът е потънал с кърмата и е полегнал на дясната си страна с леко повдигнат нос, установяват водолазите. Така че най-вероятно водата е започнала да нахлува в задната му част. Тримата от екипажа не са успели да стигнат до спасителния плот.