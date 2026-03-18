“На тези избори "Синя България" ще бъде изненадата. Не твърдим това, защото просто така ни се иска Има друга много по-сериозна причина. Предприемчивите хора, хората на бизнеса, работещите хора, хората от Бургас – те вече са оценили за себе си като опасност две големи неща”, заяви един от лидерите на коалиция „Синя България“ д-р Петър Москов, който бе в Бургас за среща, посветена на икономическа политика и икономически решения за малкия и за средния бизнес.

Според д-р Москов първата опасност, която хората вече познават, е задушаващата прегръдка и политическият рекет на ДПС. “Хората в срещите ни из страната казват, че не желаят повече заплаха от това бизнесът им да бъде унищожен, той да зависи от политическото покровителство на ДПС. Доколкото ГЕРБ отказват да разкъсат връзката си с ДПС, то тези хора много добре знаят, че гласът за тези две формирования означава глас за тази опасност, която те вече познават. И всъщност е глас срещу собствения им интерес. И ако това е първата опасност, позната за всички нас, то втората е тази, която се задава. Тази, която обещава. Нейното име е “Радев” и всичко, което той носи със себе си”, добави Петър Москов.

Тоя смята, че смислените, разумните хора много добре знаят, че управление, конструирано около Радев и партията му, означава тотална държава, тотален контрол. “Означава казармено подчинение на свободната предприемаческа инициатива. Означава назначена олигархия по начина, по който това се случва в Беларус и Русия. И всичкото това потопено в лявата реторика на Радев за обещания, за нови харчове, за нови социални програми, за ново раздаване – за равенство, казва той. А всички тези хора знаят, че парите за тези харчове ще дойдат от джобовете им. Поредните пари, които ще бъдат извадени от джобовете им от поредния ляв политик, който обещава да дава“, каза още съпредседателят на „Синя България“.

Според нето от “Продължаваме промяната” и “Демократична България” е взето решение, че те ще управляват и ще правят мнозинство заедно с Радев. “Разумните хора навсякъде в страната показват, че са осъзнали, че гласът за тези формации означава гарантиране на по-голямо, по-успешно, по-силно мнозинство около Радев. Това означава глас срещу собствения интерес на предприемчивия, разумния българин, който иска да живее в свободна икономическа територия”, каза още Москов.

Затова той посочи, че възможният избор на тези хора е “Синя България”. “Това е последователната дясна алтернатива. “Синя България” е изградена и се представлява от хора, които са показали с действията си, че могат да вършат работа. За разлика от останалите, които много успешно могат да обяснят защо не са свършили работа и кой им е попречил. Е, първото е доста по-стойностно. Обръщението ми към разумните, предприемчиви бургазлии и хората на бизнеса е: “Синя България” е вашият гарант. Силна “Синя България” в следващия парламент означава невъзможност за формиране на мнозинство около Радев. И отказ от формиране на мнозинство заедно с ДПС. Истинското решение за смислено бъдеще на България е - едновременна изолация на ДПС и Радев. Двете различни страни на държавата с главно “Д” или с главно “Р”. Държавата от първо лице единствено число. Държавата, която потиска свободата, унищожава икономическата инициатива. Двете страни на противоборстващи си кланове на червената олигархия.”, каза още той.

Д-р Петър Москов се обърна към бургазли: “Синя България” е вашият гарант за това, че около тези хора не може да има мнозинство. ГЕРБ и “Продължаваме промяната” не са. Те ще завият за пореден път, ще обяснят за пореден път колко е добре, колко е “за” България, колко е за бъдещето или всичко останало. Няма бъдеще с ДПС и с Радев. Има, но има за олигархията, има за чиновниците, които са се строили отзад от двете страни. Но за човека, който иска утре да отиде да отвори магазина си, да продължи работата си във фабриката си, да наеме нови работници – това е началото на края. Началото на пътя към Беларус и Русия. И това е за много години напред”..

Станимир Апостолов – представител на КОД в Бургас, обърна внимание на проблемите на малкия и среден бизнес. “На фона на кризата в момента, в която сме, на фона на предизвикателствата, които стоят пред нас, с въвеждането на еврото, с изключително влошената международна обстановка, трябва да има решения за този бизнес”, каза той.

Апостолов представи водача на листата на „Синята коалиция“ в Бургаски регион – Пенчо Христов - предприемач, работил дълго време в чужбина. Върнал се в страната, развил бизнес тук, представител на дребния бизнес. “Човек, който е видял как се прави бизнес и който иска да пренесе този опит в своя роден град и да се развива тук. Иска тук да отрасне детето му и да има бъдеще за нашия град и за нашата държава”, каза още той.

“Знам какво е да се опитваш да градиш, да храниш семейства и да се притесняваш за това дали утрешния ден ще можеш да функционираш. Защото държавата по никакъв начин не ни помага. Точно обратното. Имал съм моменти, в които съм имал около 10-12 служителя. И зад тях стоят семейства. А в следващите години ми се налага да сбивам разходите, да намалявам служителите си, което изобщо не е добре. Камо ли за хората, които са работили за мен. Следователно припознах каузата “Синя България”. Вярвам в успеха ни. Вярвам, че пътят, по който сме поели, е правилен”, каза Пенчо Христов.

Листата на „Синя България“ в Бугаски регион:

Пенчо Димитров Христов

Антон Жеков Стоянов

Панайот Атанасов Киряков

Огнян Илиев Иванов

Милен Димитров Георгиев

Юлия Станчовна Тодорова

Диана Славчева Фъртунова

Лидия Иванова Дренчева

Севдалина Николова Пенева

Слави Константинов Генов

Диан Иванов Костадинов

Пламен Николов Иванов

Доброслав Иванов Иванов

Мартин Йорданов Янев

Антон Тодоров Велчев

Йордан Божилов Георгиев

Иван Маринов Киров

Миньо Димитров Михнев

Жечо Петров Петров