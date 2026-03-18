- Д-р Дочев, спечелихте отново конкурса за началник на отделението по лъчетерапия в КОЦ-Бургас. Какво означава за Вас, че сте новият-стар началник?

- Да, преизбран съм за началник, така е.Аз съм в Бургас от 2013 година, когато дойдохме със съпругата ми тук от Комплексния онкологичен център във Велико Търново. Откакто съм началник са проедени два конкурса, сега беше третият. Класирах се на първо място и продължавам напред.

Когато пристигнахме ние двамата в Бургас, отделението по нуклеарна медицина, в което тя работи и отделението, в което съм аз, бяха в отчайващо състояние. Започнахме полека-лека с програмата за доставянето на линейния ускорител. Изградихме колектив, трудно ни беше една година, защото дотогава лъчелечението в България беше все едно феодализъм. Феодализъм в лъчелечението в България. И преминахме към развит капитализъм с линейните ускорители. Трудно ни беше с първия линеен ускорител, защото тогава това беше сложна апаратура, всичко за нас беше много сложно.



- Може би, защото това не е само до апаратурата, трябват и специалисти, които да могат да работят. Бързо ли се обучи еки-път?

- В движение се учихме за около година. Успяхме да направим така, че отделението да работи както трябва, защото пациентите чакат. Те искат, като са дошли при нас за помощ, да им се проведе качествено лечение. И, естествено, да бъдат излекувани - това е целта на лъчелечението.

Научихме се. Пациентите се увеличиха, имахме нужда от втори линеен ускорител, защото иначе те тябваше да чакат повече от месец, а времето за започване на лъчелечение е много важен фактор. Инициирахме закупуването му, със собствени средства.. Беше доставен, монтирахме го и когато започна да работи, процесът с чакането на пациентите за лъчелечение се прекъсна. И те започнаха да получават лъчетерапевтична помощ навреме.

Около 2015 година се въведе ново лечение в лъчелечението, така наречената радиохирургия. Радиохирургията, това си е един вид радикално лъчелечение, което е алтернатива на хирургичното лечение. Общината също ни помогна. Учихме в един референтен център на фирмата „Електа“ в Европа, в Екатеринбург. Там се сертифицирахме за радиохирургия. Ние в България сме единствените, които официално са сертифицирани. Никой друг не е, не се е явявал на такова обучение и изпити за радиохирургия. Всички в отделението имаме сертификати. Кметът Димитър Николов много искаше да сме едни от първите, които ще започнем радиохирургия,и ние изпълнихме това. Бяхме едни от първите в България, които започнахме да провеждаме това лечение. Сега продължаваме, конкуренцията е голяма. Има голямо значение и апаратурната възможност, но от голям значение е и планирането от лекарите, от физиците

- Какво си поставяте за задача сега, така че качеството на лечение на пациентите да бъде още по-модерно и функционално?

-. Осъществихме среща и с общинското ръководство и инициирахме закупуването на нов линеен ускорител, като в момента се провежда обществена поръчка за него. Той ще замени първия ускорител, който започна работа през 2013 година.

Новият линеен ускорител ще бъде с роботизирана, автоматизирана пациентска маса, която ще може да се движи в пространството и с него ще можем да осъществяваме така наречената роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания, което наистина е вече върхът в лъчелечението.

- Могат ли хората да са сигурни, че в КОЦ-Бургас ще получат наистина най-адекватна помощ?

- Всичко, което правим ние, е свързано с доброто на пациентите и с тяхното излекуване. Основната ни задача е да сме конкурентоспособни. Това е перспективата пред отделението. Конкуренцията не е лоялна в Бургас. Във всяко едно отношение.

Онкологичната помощ е комплексна и при нас това е факт - ние сме в много добра комуникация с колегите от другите отделения и мисля, че пациентите са доволни от помощта, която получават. Хората в Бургаска област трябва да знаят, че тук могат да получат адекватна помощ и това, което кажем - ще го направим.