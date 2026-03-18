Пакетът от дейности, заплащани от здравната каса, е въпрос на политическо решение. Това каза пред журналисти доц. Петко Стефановски, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Стефановски участва дискусията „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“, организирана от Българския лекарски съюз.

Всичко в системата на здравеопазването зависи от политиците, коментира Стефановски. По думите му, НЗОК ще продължи да работи за повишаване на доверието в институцията. Доц. Стефановски припомни, че НЗОК организира кампания „НЗОК за теб“, в която се разясняват здравноосигурителните права на гражданите и дейностите, които касата плаща.

НЗОК няма бюджет, каза още Петко Стефановски и припомни, че депутатите приеха удължителен закон за бюджета. По думите му, ако имаше бюджет за тази година, щяха да бъдат в сила договорени със съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина нови цени и дейности. Това не може да започне да функционира сега поради липса на пари в момента, каза още той.

Участниците в дискусията бяха поздравени от президента Илияна Йотова и от служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски.