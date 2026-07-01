Тракийски нагръдник, датиращ от IV в. пр.н.е., изработен от масивно желязо и сребро, покрит с богато орнаментирана позлата и открит през 1995 г. в Цвяткова могила край Шипка, ще бъде представен в Общинския исторически музей в Царево, съобщиха от общинската администрация.

Експонатът ще може да бъде видян до 7 септември. Нагръдникът е част от колекцията на Националния исторически музей и гостуването му в Царево е резултат от сътрудничеството между двете културни институции, допълват от пресцентъра на общината.

Нагръдникът е изработен от различни части. Основата е масивна желязна яка с луновидна форма, която покрива горната част на гърдите между раменете (отпред) и горната част на гърба (отзад). Той е част от защитно парадно въоръжение, а откриването му, заедно с множество други артефакти като копие, върхове на стрели, ножове, конски скелет, апликации от конска сбурия, сребърни фрагменти и елементи от украса на предмети, затвърждава предположенията, че са принадлежали на знатен благородник, живял през втората половина на IV в. пр.н.е.