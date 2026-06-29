Комплексни са причините за пътните произшествията в страната - недобри пътища, неразумно шофиране на много от водачите, лоши мантинели, на мнение е председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт (НТСТ) инж. Ясен Ишев.

"Всички имат вина в различна степен. Хора сме, допускаме грешки, но пътят трябва да може да предпази нашата грешка", заяви той в "България сутрин".

По думите на инж. Ишев лошото е, че има водачи, които шофират с такава скорост, че какъвто и да е пътят, той не може да ги предпази. Той настоя шофьорите да минават психотестове.

"През 2012-2013 г. е монтирана тази мантинела и е с клас N1 - нормална за удар от лек автомобил, не е преназначена да спре тежкотоварен автомобил. H4 е за най-тежки удари. Този тип мантинели се използват там, където има концентрация на ПТП. Само в България не използваме и бетонови ограничителни системи. Не съм видял в Гърция да е ударена някъде такава ограничителна система", коментира инж. Ишев.

Експертът отбеляза, че бетоновата ограничителна система е изградена от елементи, които дават възможност да бъдат преместени, не е плътна стена.

Такива системи са много по-дисциплиниращи, тъй като са по-солидни, трябва да бъдат разположение по цялата АМ "Тракия", смята инж. Ишев.

Шофьорът казва, че е имало спукана гума, но никъде не виждаме такива следи от джантата, обърна внимание гостът и добави, че у нас явно много пътища се нуждаят от подмяна на мантинелите.

АМ "Тракия" е тясна, а магистралите в България трябва да са с по 3 активни ленти в двете посоки, категоричен е инж. Ишев.

"Не виждаме програма и действия за ликвидиране на участъците с концентрация на ПТП. Това би следвало да бъде основна задача на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата". Започвам да си мисля дали има смисъл от нейното съществуване", кказа още пътният експерт.

Той изтъкна, че подрастващото поколение трябва да бъде възпитавано в училище и в семейството как да се държи по пътищата.

Има купища безсмислени пътни знаци, които никой не ги спазва, трябва да бъдат премахнати, заключи инж. Ишев.