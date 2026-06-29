Бургаският окръжен съд ще се произнесе днес да остане ли под стража шефът на ВиК Несебър и Поморие Свилен Станчев, обвинен за получаване на подкуп. Той беше задържан в землището на Кошарица на 26 юни, а в служебния автомобил, в който пътувал заедно с технически ръководител в дружеството, МВР-служителите открили белязани 8 000 евро- сума, за която разследващите твърдят, че Станчев поискал от инвеститор, за да придвижи документите му за включване към водоснабдителната врежа. По-късно при претърсването в дома му, полицаите открили около 33 000 евро в брой, заедно с тефтери и списъци с имена, които са били иззети за анализ.

Днес Станчев беше доведен под конвой и с белезници в съдебната зала, а при влизането си отказа да отговаря на журналистически въпроси и опита да скрие лицето си от камерите. А окръжната прокуратура обяви, че ще поиска да му се наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

В съда защитата на обвиняемия е поета от служебен адвокат.