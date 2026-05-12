Лекарите от Бургас не сме тези, които “дават направление за ядрено- магнитен резонанс”, за да отидете на консултация при професор в София! Това обяви публично бургаският неврохирург д-р Светослав Тодоров, който освен лекар, има и сериозни позиции по обществени теми, свързани със здравеопазването. Д-р Тодоров описа ситуация, случваща се в кабинета на медик в Бургас и предизвика редица коментари.

“Системно повтаряща се история от практиката на специалист неврохирург, извършващ консултации на пациенти в ДКЦ 1 на гр. Бургас :

“Добър ден, докторе! Бях пациент в частна болница в града - (далл Богг изобилие от такива)… От скенера ми поставиха следната диагнозa… - не се чувствам особено добре и личният лекар ме изпраща за направление за ЯМР, че там се виждало по - добре! Имам час за консултация при професор в София, но той ми иска резултат от ЯМР!”

‍”Добър ден, уважаеми пациент! Находката от проведения скенер не изисква оперативно лечение, поради локализация , обем и симптоми . Не изисква и ЯМР. Подлежи на проследяване и корекция в терапията. Поздрави на личен лекар и професор в София! “, посочва д-р Тодоров.

“Лекарите от Бургас сме завършили обучението си по Медицина такова, каквото и лекарите в София! Придобили сме и специалност така, както и те!

Изследванията, които интерпретираме са едни и същи, лекарствата, с които лекуваме неоперативно - и те , дори и скалпелите, с които оперираме са същия номер!

Уважаеми пациенти - уважавайте лекаря, при когото отивате на преглед! Доверете му се и следвайте препоръките - оздравителният процес е двупосочен, а посоката на лекаря и пациента е една и съща- лечението на болното тяло и душа !”, е позицията на лекарят.