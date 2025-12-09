Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ открива на 11 декември 2025 г., от 18:00 ч. в Зала I изложбата „ТЕЗА / АНТИТЕЗА / СИНТЕЗ“ – живопис на Петър Пиронков и Свилен Стефанов, кураторски проект на доц. д-р Сузана Николова.

Изложбата събира двама ярки и различни като визуален език автори, чието съпоставяне разкрива богатството на съвременната българска живопис. Пиронков представя мощна, голямоформатна експресивна живопис с корени в българската и италианската художествена традиция, докато Стефанов изгражда концептуални, кинематографични композиции с включен текст и многопластова материалност.

Проектът поставя въпроса за съжителството на различни възгледи за живописта в едно пространство – въпрос, на който двамата художници отговарят чрез диалог, а не противопоставяне. Идеята за съвместната експозиция възниква в Смолян и се развива като пътуваща изложба из големите градски галерии в страната, с планиран финал в София.

Експозицията включва 30 творби.