24-тия "София Филм Фест на брега" се открива утре в Културен Дом НХК.

По време на фестивала ще бъдат показани близо 40 български, чуждестранни, игрални, детски и документални продукции, а новото заглавие в програмата е "Gaslit", филм на Грийнпийс, който можете да гледате на 25 март от 14:00 ч.

Всички филми и събития на тазгодишното издание ще бъдат с ВХОД СВОБОДЕН и са отворени за всички.

Освен богата селекция от филми, 24-тото издание на „София Филм Фест на брега“ по традиция ще предложи на бургаската публика и възможност за срещи с гости на фестивала. Тази година това са журналисти, актьори и продуценти, които ще представят свои филми и ще се срещнат със зрителите след прожекциите.

Тези срещи дават шанс на публиката да надникне отвъд екрана – да научи повече за създаването на филмите, за историите, чб са ги вдъхновили, и за хората, които стоят зад камерите и пред тях.

Журналистката Генка Шикерова ще бъде специален гост на прожекцията на документалния филм „Истина или предизвикателство“, която ще се състои на 21 март, събота, от 15:30 часа. След края на филма тя ще разговаря със зрителите за темите и въпросите, поставени в него.

Генка Шикерова е едно от най-разпознаваемите лица на разследващата журналистика в България, работила дълги години като репортер и водещ в национални телевизии. През последните години тя участва в множество независими журналистически и документални проекти, насочени към теми като медийната среда, дезинформацията и обществения дебат.

„Истина или предизвикателство“ на режисьора Тонислав Христов проследява паралелните истории на разследваща журналистка, посветила живота си на истината, и млад активист, който разпространява конспиративни теории. На фона на предизборна България документалният разказ изследва как дезинформацията прониква в личните съдби и постепенно променя обществената реалност, поставяйки под въпрос границата между истина и лъжа. Филмът вече има участия на редица международни фестивали, сред които Гьотеборг, Ихлава, Хелзинки DocPoint и Варшава Docs.

Гости на фестивала ще бъдат и продуцентите Поли Ангелова и Николай Тодоров, които са сред активните български продуценти с участие в международни копродукции, представяни на престижни европейски фестивали. Чрез компанията си Screening Emotions те работят с автори от различни държави и подкрепят проекти, съчетаващи силен личен почерк с актуални социални теми.

Двамата са свързани с няколко заглавия от програмата на 24-тия „СФФ на брега“ – „Атлас на вселената“, „Млечни зъби“ и „Лъст“.

На 21 март от 20:30 часа Поли Ангелова, Николай Тодоров и актьорът Михаил Милчев, който участва в лентата и е познат от български театрални и филмови продукции, ще представят „Лъст“ на режисьорката Ралица Петрова, като след края на прожекцията ще разговарят със зрителите за създаването на филма и посланията, които носи.

Пълнометражният дебют на Ралица Петрова „Безбог“ спечели „Златен леопард“ на фестивала в Локарно през 2016 година и Голямата награда на Международния София Филм Фест същата година. Световната премиера на втория ѝ пълнометражен филм, „Лъст“, беше на тазгодишното издание на Берлинале, а сега той гостува за първи път в Бургас.

Историята проследява Лилиан – криминален психолог в затвор, където контролът е въпрос на оцеляване. Тя живее в режим на клинична прецизност, контролирайки тялото, емоциите и желанията си. След смъртта на баща си е принудена да се върне в родния си град, където неочаквани срещи постепенно разклащат строго поддържаните ѝ защитни механизми. Филмът е психологическа драма с елементи на мистерия и изследва теми като травмата, властта и крехката граница между контрол и подчинение.

На 22 март, неделя, от 10:00 часа, на втория етаж в Културен дом НХК, ще се проведе и отворена среща с Поли Ангелова, Николай Тодоров и Михаил Милчев, посветена на филма „Лъст“. Събитието е достъпно за всички – медии, участниците в КиноКлас Бургас и киномани, които искат да научат повече за процеса на продуциране на филмите и за работата зад кадър.

Вторият филм от програмата на 24-тия „София Филм Фест на брега“, свързан с продуцентската работа на тандема Поли Ангелова и Николай Тодоров, е „Атлас на вселената“ на румънския режисьор Паул Негоеску. Той ще бъде показан в станалата вече традиционна за фестивала специална детска прожекция, която тази година е на 22 март, неделя, от 11 часа.

В “Атлас на вселената” десетгодишният Филип случайно купува две десни обувки и тръгва на необичайно приключение, за да намери липсващата лява. Това пътешествие се превръща в деликатен разказ за порастването, смелостта и първите стъпки към независимостта.

„Атлас на вселената“ беше отличен със Special Mention в програмата Generation Kplus на Берлинале през 2024 година и е предназначен и за най-малката фестивална публика.

В рамките на 24-тия „СФФ на брега“ продуцентите Поли Ангелова и Николай Тодоров ще представят и „Млечни зъби“ на режисьора Михай Минкан, който имаше световна премиера в програма „Хоризонти“ на кинофестивала във Венеция през есента на 2025 година.

Филмът представя историята на семейство, чиято по-голяма дъщеря внезапно и необяснимо изчезва. Докато родителите постепенно губят надежда и се сблъскват с неработещата съдебна система, малката им дъщеря, 10-годишната Мария, решава сама да търси истината и да открие сестра си. „Млечни зъби“ е международна копродукция между Румъния, Франция, Дания, Гърция и България.

След прожекцията на „Млечни зъби“ на 22 март /неделя/ от 18 часа Поли Ангелова и Николай Тодоров ще разговарят със зрителите и ще споделят повече за филма.

Гост на фестивала ще бъде и продуцентът Филип Тодоров, който е част от международния екип на филма „Луната е моят баща“ на режисьора Георги Овашвили, копродукция на Грузия, Германия, България, Чехия, Люксембург и Турция.

Кинолентата разказва за баща и син, изправени пред изпитания на доверието, лоялността и връзката помежду им. Филмът проследява дванадесетгодишния Тома, който след труден период в живота си попада в света на своя отчужден баща – свят, в който трябва да се научи да оцелява и да разбере сложните истини за миналото.

На 25 март, сряда, от 20 часа Филип Тодоров ще представи „Луната е моят баща“ пред бургаската публика, а на 26 март, четвъртък, от 10 часа ще се състои и среща с него, посветена на филма и процеса на създаването му. Срещата е отворена за всички заинтересовани.

“София Филм Фест на брега” ще се проведе от 19 до 27 март 2026 година в Културен дом НХК в Бургас. Тазгодишното издание на фестивала ще бъде с вход свободен.

Пълната програма и актуална информация за акцентите и гостите на фестивала можете да намерите на https://burgas.siff.bg

24-тият “София Филм Фест на брега” се организира с подкрепата на Община Бургас и се реализира съвместно от Арт Фест и Фондация „ЕКОгАРТ“ – независима организация в обществена полза, която развива културни инициативи в Бургас и региона.

Тази публикация е създадена по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. С финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС.

