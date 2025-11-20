Всички обичаме да ходим на кино, да виждаме епичните истории да се впечатляваме от съвременните визуални ефекти и да се наслаждаваме на вълшебната филмова музика. Но нека не забравяме че, „всичко ново е добре забравено старо” и тази сентенция важи в пълна степен за седмото изкуство киното.

Традициите, завещани още от епохата на тихата ера, развили се и еволюирали през годините, правят съвременното кино толкова въздействащо и влиятелно. Мисията на проекта Piano and Silent Movie е да ни припомни да ни върне назад и с нов музикален прочит да вдъхне живот на безсмъртни примери от историята на нямото кино, като ги представи в автентичната атмосфера, дух и стил от времето, когато е била първата им премиера.

Любопитното за филма "Кучешки живот", който ще бъде прожектиран на 22 ноември, е че той е първият който е сниман в собственото студио на Чарли Чаплин.

От момента, в който започва кариерата на великия актьор в Холивуд той осъзнава ,че има нужда от пълна творческа независимост за да може да осъществи в пълен мащаб своите художествени идеи и намерения. Тази автономия той най-накрая постига през 1918 г., когато построява собствено студио.

И така първият заснет филм в новото студио е „Кучешки Живот”.

Свикнали сме да гледаме Чарли Чаплин винаги с бастун в ръка, но в този филм бастунът отсъства вместо него велия актьор държи каишката на кучето Скрапс. Във филма участва братът на Чарли Чаплин - Сидни Чаплин, с малка роля - тази на собственика на бюфета.

Това е първият филм, в който двамата братя играят заедно. За първи път в кариерата си Чарли Чаплин сключва рекорден договор за 1 милион долара с First national Films, които продуцират филма, но с важното условие актьорът да има пълен творчески контрол върху заснемането.

Поканени сте да го изгледате под музикалния

съпровод на роял от Георги Спасов. Пианистът обича да се впуска в различни музикални предизвикателства, като успешно ги съчетава с преподавателската си дейност в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“.

Музика на живо - адаптирана и изпълнена от Георги Спасов.

Със специалното участие на Борис Димитров -пиано

Водещ, в ролята на Чарли Чаплин - Михаил Попов.

Билети - касата на Експоцентър „Флора“.