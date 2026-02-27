Цената на водата в Бургаска област ще се повиши с 1,4 на сто от 1 март, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация-Бургас" ЕАД. Потребителите ще заплащат по 2,71 евро (5,30 лв.) с ДДС за кубичен метър спрямо сегашната стойност от 2,66 евро (5,21 лв.).

Промяната е в изпълнение на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и е част от одобрените в края на миналата година тарифи. Актуализираните цени влизат в сила след отлагане заради процесите по адаптация към единната европейска валута.

За настоящата година местният ВиК оператор предвижда инвестиции от около 8 млн. евро за подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура. Според заложените параметри в бизнес плана на дружеството за периода 2022–2026 година общите загуби на вода трябва да бъдат намалени до 41 на сто. Сред целите е и подобряване на събираемостта на вземанията до над 90 процента.

Процентът на рехабилитираната мрежа трябва да достигне 0,53 на сто, като паралелно с това се предвижда повишаване на ефективността на персонала, е записано още в стратегическия документ.

Сред ключовите обекти за 2026 година са включването на седем нови водоизточника в различни населени места от региона и изграждането на резервно захранване от язовирите Ахелой и Порой. Предвидено е и технологично обновяване чрез внедряване на Географска информационна система (ГИС) и модернизация на тежката механизация.

Припомняме, че преди няколко години ВиК-Бургас подписа договор за изпълнението на проекта "Интегриран воден проект за област Бургас". Той се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" и е един от най-големите в сектор води, които се изпълняват у нас - стойността му достига близо половин милиард лева.

Дейностите обхващат изпълнението на други по-малки проекти в редица общини в Бургаско, в това число нови водопроводи, тласкатели, пречиствателни станции и модернизиране на съществуващи такива. Към момента се изпълнява втора фаза на проекта.