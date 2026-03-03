Цените на газа и петрола скочиха рязко на фона на военните удари на САЩ и Израел срещу Иран, съобщава Financial Times. По данни на изданието стойността на природния газ в Европа е нараснала с 45% - най-бързият темп на поскъпване за последните три години.

Според анализите ръстът се дължи не само на притесненията около възможно прекъсване на доставките на втечнен газ от Катар, макар делът му в европейския внос да е ограничен, но и на ниските нива на газовите запаси в ЕС. Те са спаднали до най-ниските си стойности от 2022 г., когато започна пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Допълнително напрежение на пазарите създават заплахите на Иран за ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток - стратегически маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на нефт и газ.

Междувременно цената на петрола се е повишила с около 9% и достига 85 долара за барел, като експерти предупреждават, че е възможно скоро да бъде премината границата от 100 долара.

Ескалацията в Близкия изток се отразява и на фондовите пазари. Британският индекс FTSE 100 губи 2,6%, а борсовите индекси във Франция и Германия също отбелязват значителни спадове.