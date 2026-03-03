Полет със 140 души от Оман кацна на летище "Васил Левски" в София. Собственикът на една от чуждестранните нискотарифни компании е организирал прибирането на служителите си, които са били в държави в Близкия изток.

Сред тях са служители на авиокомпанията, които били събрани вчера в Мускат с автобуси от Абу Даби, Оман и Дубай, както и представители на унгарското посолство в Оман. На борда има и български служители на авиокомпанията. Вчера те са отпътували от Абу Даби с автобус до Мускат и тази сутрин самолетът е излетят за София.

Утре започват евакуационните полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. Те ще приберат граждани, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай, съобщи по-рано на брифинг след извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров външният министър Надежда Нейнски. По думите ѝ първият полет ще бъде за Оман, откъдето се очаква да се качат около 300 души, ако ситуацията на място е безопасна.

"Има държави със значителен брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти. Там е по-трудно да се изпратят самолети. Разговарях с външния министър на Гърция. Той предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач и фирми, разполагащи със самолети. Има много аспекти на сигурността. Утре рано сутринта се надяваме да започнем с евакуационните полети. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха", обясни Нейнски.

Външният министър заяви, че към момента са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани.