Стотици бургазлии отбелязаха заедно националния празник Трети март днес, когато се навършват 148 години от Освобождението на България.

На площад „Атанас Сиреков“ беше издигнат националния флаг. Пред паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война беше отслужена заупокойна молитва от бургаски духовници. Венци и цветя поднесоха кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Добромир Гюлев, председателят на общинския съвет Михаил Хаджиянев, заместник-кметовете Диана Саватева, Манол Тодоров, Михаил Ненов, народни представители, общински съветници и признателни граждани.

Празничната програма продължи с фолклорен концерт на ансамбъл „Атанас Манчев“ и първото „Бургаско шествие“, което тръгна от площад „Атанас Сиреков“, премина по ул. „Богориди“ и приключи в Морската градина. Там участниците в шествието поднесоха цветя пред паметниците на Васил Левски и Христо Ботев.



