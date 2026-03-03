С развети знамена потегли от Бургас деветото Българовско шествие днес, когато отбелязваме националния празник – Трети март. Началото, по традиция, бе дадено на Морска гара.

Шествието преминава през главните улици с полицейски ескорт и се отправя към Българово.

Там ще се отправи към храм „Св. Атанасий“, където ще положат цветя и венци пред костницата на загиналите християни през 1878 г.

След това участниците се връщат в Бургас, където ще се състои шествие до паметниците на Христо Ботев и Васил Левски.



