Министерството на труда и социалната политика подготвя нова програма „Заетост без граници“ с бюджет от 41 млн. евро, по която в следващите две години могат да бъдат наети 10 000 трайно безработни българи. Те ще помагат за отстраняване на щетите от пожари, наводнения и други природни бедствия. Проектът ще бъде внесен в Министерския съвет, след като с областните управители бъде изграден междуинституционален механизъм, определящ критичната инфраструктура по места, съобщи във Варна служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, който се срещна с представители на структурите на ведомството от Североизточния район. МТСП и МФ вече са отворили Националния план за действие по заетостта, по който ще бъдат ангажирани около 1000 безработни за почистване на речни корита, допълни министърът. Той бе категоричен, че с приетия от МС и внесен в парламента проект за удължителен бюджет социалните плащания са гарантирани, включително и осъвременяването на пенсиите от 1 юли. Адемов съобщи още, че раздаването на хранителни пакети, осигурени от Европейския социален фонд, ще започне през март. Първоначално акцията в подкрепа на уязвими хора е била планирана за периода след изборите, но сега решението е помощта да бъда предоставена незабавно. „Гладът не може да бъде съобразен с датата на изборите. Въпросът е дали участниците в тях няма да се изкушат чрез местната власт да партизират тази подкрепа. Инструктираме нашите структури да не участват в схеми за контролиран вот и да останат политически неутрални“, заяви Адемов. Той допълни, че контролът ще бъде превантивен, а не наказателен и за осъществяването му ще се разчита и на граждански сигнали.