Тази година в Бургас ще се проведе четвъртото издание на конкурса за илюстрация по стихове на Христо Фотев. Инициативата е част от съпътстващите събития, посветени на отбелязването на 92 години от рождението на поета и връчването на Националната награда за поезия през март 2026 г.

Конкурсът предоставя възможност на млади творци – ученици от VIII до XII клас и студенти – да интерпретират поетичното наследство на Христо Фотев чрез средствата на изобразителното изкуство. Отличените произведения ще бъдат представени в изложба, съпътстваща Националния конкурс за поезия „Христо Фотев“, организиран от Община Бургас.

Изисквания към творбите:

Размер: минимален – 25 см, максимален – 50 см на страна;

Техника: хартия, туш, перо, акварел, темпера, акрил, колаж или смесена техника; допускат се класически графични техники (офорт, суха игла, литография), както и дигитален печат;

Произведенията трябва да бъдат оригинални и да не са участвали в други конкурси или изложби. На гърба на всяка творба четливо трябва да бъдат изписани: трите имена и възрастта на участника, името на стихотворението, по което е създадена илюстрацията, използваната техника и годината на създаване.

Условия за участие:

Всеки автор може да изпрати по една творба на адрес: гр. Бургас, ул. „Демокрация“ № 6, Галерия „Георги Баев“, до г-жа Людмила Кутиева – Ръководител Културен център „Морско казино“ и Галерия „Георги Баев“ (За конкурса за илюстрация по стихове на Христо Фотев). Телефон за контакт: 056 842 803.

Краен срок за получаване на творбите: 10 март 2026 година.

Жури и критерии за оценка

Компетентно жури с представители на БХГ „Петко Задгорски“, НХА – филиал Бургас, Дружество на художниците – Бургас, Сдружение „Бургаска писателска общност“ и Община Бургас ще оцени творбите. Съставът на журито се утвърждава за всяко издание на конкурса.

Оценяването ще се извършва по следните критерии:

- оригиналност на интерпретацията;

- художествено майсторство;

- съответствие с поетичния източник;

- цялостно визуално въздействие.

Награди

Ще бъдат присъдени по три индивидуални награди в двете категории – ученици и студенти. Отличените участници ще получат грамота от Община Бургас и предметни награди.

Организаторите си запазват правото да използват изображения на представените творби за целите на популяризирането на конкурса, като задължително посочват името на автора. Авторските права върху произведенията остават собственост на участниците.

Община Бургас кани младите художници от цялата страна да се включат в конкурса и да открият свой визуален прочит на поезията на Христо Фотев – поетът на морето, любовта и Бургас.