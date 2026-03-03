Мотористи в Бургас отбелязват деня на Освобождението на България с шествие, чието мото е „Пътят на свободата“. Инициативата е мото клуб NEW RACE MCC. Мото парадът се провежда за втора поредна година в партньорство с Община Бургас и е подкрепено от всички мото клубове в морския град, както и от всички свободни мотористи и любители на две колела.

„Това не е просто събиране, а символично пътуване по стъпките на историята – с гордо веещи се знамена, ръмжащи двигатели и едно сърце за България!“, обявиха организаторите.

Началото бе дадено от пространството край Пантеона, като то бе предшествано от празнична програма, която предизвика много настроение сред присъстващите бургазлии.