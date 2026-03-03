Посолството на Република България в Делхи препоръчва на българските граждани в Индия да се въздържат от посещения в и около посолствата и консулствата на САЩ, Израел и Иран, както и в обекти и туристическите места с голямо струпване на туристи.

Всички чуждестранни граждани на територията на Индия, които са променили плановете си за пътуване поради текущите събития в региона на Близкия Изток и се нуждаят от помощ за удължаване на визата си или за регулиране на престоя си, се приканват да се свържат с най-близкия регионален офис за регистрация на чужденци (FRRO). Съответният FRRO ще ви помогне с необходимите формалности. За данни за контакт с FRRO можете да посетите https://boi.gov.in/‘.

Министерството на външните работи препоръчва на всички български граждани, намиращи се на територията на Република Малдиви да поддържат контaкт с aвиопревозвача си с цел той да осигури безопасни алтернативни маршрути за осъществяване на полет. Също и да се следят съобщенията на местните власти и на летището в Мале.

По данни от сателитни изображения, получени чрез приложението за проверка на полети FLIGHTRADAR24 е видно, че от летището в гр. Мале, Република Малдиви, в последните 24 часа са излетели самолети в посока Цюрих, Виена, Лондон, Милано, Истанбул и др.

London - Air India

Istanbul-Turkish Airways

Zurich - LH

Vienna - Austrian

Milano-Neos

Frankfurt-Condor

Обръщаме внимание, че от летището в Делхи, Индия, също излитат самолети към редица европейски градове и същото може да бъде ползвано като транзитен пункт при планиране на завръщане в България. В последните 24 часа са излетели самолети в посока Париж, Виена, Лондон, Милано, Истанбул, Варшава, Хелзинки и др. с авиокомпаниите Air India, British Airways, Turkish Airways, LOT, Finnair и др.

Има информация за полети от Мумбай към Европа и Етиопия. В Етиопия може да бъде направена връзка за полети към Европа.

Към Индия от Мале има полети на авиокампания Air India. За влизане в Индия е необходима виза за български граждани. Възможни са и други варианти.

Информираме българските граждани, които не могат да напуснат Шри Ланка в рамките на валидността на визите си, поради отмяната на полетите за Близкия изток, че Министерството на имиграцията и емиграцията реши да предостави безплатно удължаване на визите с 14 дни, за да им даде възможност да останат законно в страната докато не бъдат намерени алтернативни варианти за завръщане.

Удължаването на визите ще бъде предоставено за 14 дни от датата на изтичане на текущата виза и ще се издава за всеки отделен случай, след проверка на съответните обстоятелства.

Пътниците трябва да представят доказателство за невъзможността си да отпътуват поради отменени полети, като бордни карти, уведомления за отменени полети или потвърждения от авиокомпаниите. Удължаването на визата може да бъде получено в имиграционната служба на летището в момента на заминаването.

Българските задгранични представителства имат готовност да окажат съдействие и подкрепа на всички български граждани извън зоната на военни действия, с приоритет към хуманитарни случаи.

В контекста на ескалиращата ситуация със сигурността в Близкия изток, българските власти и съответните дипломатически мисии предприеха редица мерки за осигуряване на консулска защита и съдействие на българските граждани в региона и прилежащите зони.На 28 февруари беше сформиран Координационен център в Министерството на външните работи, който под личното ръководство на министъра на външните работи има за цел да следи развитието на обстановката в реално време, да осигурява постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства и да координира действията с други компетентни институции.