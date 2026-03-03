Стотици хора се събраха в центъра на Камено, за да отбележат заедно Националния празник на България – 3 март. Празничната церемония, организирана от Община Камено, започна с благодарствен молебен и заупокойна молитва, отслужени от отец Серафим Димитров.



"На 3 март 1878 година със Санстефанския мирен договор се поставя началото на новия път на България след Руско-турската война. Но зад тази дата не стоят само думи от учебниците по история – стоят съдби, саможертва и много вяра. Най-важното е да помним, че свободата не е даденост. Тя е отговорност – да бъдем честни, да се подкрепяме, да мислим за децата си и за бъдещето на нашата община Камено. Нека бъдем по-единни и по-добри един към друг", каза председателят на Общински съвет – Камено- Радослав Балтаджиев.



Учениците от СУ „Христо Ботев“ – Камено представиха емоционален рецитал със стихове и откъси от историята, в празничната програма с патриотични песни се включиха и малките възпитаници на ДГ „Слънце“ – Камено, а граждани поднесоха венци и цветя пред мемориалната плоча на загиналите за Освобождението.



Сред присъстващите бяха кметове на населените места от общината, заместник-кметовете Венцеслав Ценов и Петър Войнов, общински съветници, членове на пенсионерски клубове, представители на Тракийското дружество в Камено, ученици, учители и много граждани.В края на програмата празникът продължи с танцовите изпълнения на Фолклорен клуб „Кайлии“.