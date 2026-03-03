Поморие отбеляза днес Националния празник 3 март с ботата програма. Центърът на града се изпълни с многобройни жители и гости на града, които сведоха глава в знак на признателност към героите, извоювали свободата.

Празничният ден бе озарен и от благослова на протойерей Борис Георгиев от храм Храм "Свето Рождество Богородично" – Поморие, който призова за единство, мир и съхранение на духовните ценности.

С цветя и минута мълчание поморийци изразиха своята признателност към всички, отдали живота си за свободата на родината. Трети март отново събра поколенията – в памет, гордост и обща отговорност към бъдещето на България.

Началото на празничното честване бе поставено от водещите Дария Токалиева и Боян Баев, които припомниха значимостта на историческата дата и силата на националния дух. В програмата се включиха участници от различни възрасти, обединени от уважението към миналото и вярата в бъдещето.

Акцент в програмата бе ХХ Гвардейски отряд при СУ "Иван Вазов" – Поморие с ръководители Диана Благоева и Георги Вражев.

С бурни аплодисменти бяха посрещнати малчуганите от група „Усмивка“ при ДГ "Детелина" – Поморие с учители Михаела Янева и Йоана Бабанкова, както и децата от група „Златна рибка“ при ДГ "Веселушко" – Поморие с учители Красимира Тодорова, Даниела Янкова и Рада Петрова. Чрез стихове и песни те внесоха светлина и надежда в празничния ден.

Музикалните изпълнения на Василия Стоянова и Красимир Керкинов – Кеми, танцовият състав при ОУ "Христо Ботев" – Поморие с хореограф Велиана Дачева развълнуваха гостите и впечатлиха публиката с много енергия и талант.



Изпълнението на Мелиса Иванова от Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" – Поморие докосна сърцата на присъстнащите.