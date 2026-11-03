Десетки се събраха днес пред Съдебната палата в Бургас в знак на протест срещу решението на окръжните магистрати да пуснат от ареста 19-годишния Никола Бургазлиев. Той е посъдим, затова че през август м.г. под въздействието на наркотични вещества с АТВ причини смъртта на 35-годишната Хирстина и рани тежко 4-годишния й син Мартин.



Бургазлиев е в ареста от година и три месеца, но на 29 октомври Окръжният съд реши за по-лека мярка - домашен арест с електронно устройство. Аргументите- няма опасност да се укрие и да извърши друго престъпление



Прокуратурата протестира решението на Окръжния съд.



Днес в навечерието на поредното заседание по делото срещу Бургазлиев близките на жертвата издигнаха плакати "Никола Бургазлиев иска втори шанс, а Хриси имала ли е",



"Искам да кажа на съда, че не трябва да бъде под домашен арест Бургазлиев. Просто той уби детето ми. Осакати Марти. Съсипа още четири деца, просто той трябва да си понесе наказанието. Какво значи по-лека мярка да не би моето дете да се е събудило от гроба да му искат по-лека мярка. За мен това е престъпление. Той трябва да си понесе наказанието - трябва. Трябва да остане в затвора, където му е мястото", каза Златка Соколова, майка на загиналата жена.



"Искам да кажа на съда, искам да апелирам към обществото, към държавата. Не трябва да оставяме като общество, ние сме отговорни като общество да оставяме безнаказани подобни престъпления. Нека не забравяме, че това е изключително тежко престъпление, причинено под въздействието на наркотици. С изключителни тежки постледствия за доста хора- както физически, така и психически. Нека съдът вземе по-адекватни мерки срещу подобен тип престъпления. Ако съдът накаже адекватно няколко такива виновни, смятаме че, обстановката по българските пътища ще е много по-различно. Защото всеки, който се качи дрогиран да кара ще има ясната представа, че го грозят сериозни присъди", заяви Светослав Соколов, брат на Христина.



Протестът на семейството на загиналата жена е подкрепен от сдружението “Ангели на пътя“.

Съдебното заседание започва в 10:00 часа днес.



