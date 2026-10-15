Пленумът на Висшия съдебен избра Магдалена Лазарова за нов изпълняващ функциите главен прокурор за следващите 6 месеца. Кандидатурата ѝ беше единствена за поста.

Лазарова бе избрана със 17 гласа "за" и 2 "против".

На 22 октомври изтича срокът, в който Ваня Стефанова, наследила Борислав Сарафов, може да изпълнява функциите на обвинител номер едно.

Лазарова ще поеме поста от следващия ден - 23 октомври.

Министърът на правосъдието Николай Найденов не присъства днес на заседанието на Пленума на ВСС.

По-рано той призова Прокурорската колегия да предложи повече от един кандидат за поста и да не се води по признака "старшинство".