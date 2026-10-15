Адвокатът на инфлуенсъра Стоян Колев, Тервел Раев, уточни пред Bulgaria ON AIR, че предстои клиентът му да бъде арестуван в Пазарджик, след като бе предаден на родните власти.

Защитата очаква разглеждането на делото по същество, насрочено за 10 ноември тази година. Раев заяви, че разчита на справедлив и честен процес, като отправи остри критики към досъдебната фаза.

„Очакваме делото по същество, насрочено за 10 ноември тази година. Това, което очаквам, е справедлив и честен процес. За разлика от досъдебната фаза и досъдебното производство, което беше тотално потъпкващо всички права и правни норми“, заяви адвокатът.

Той допълни, че очаква съдът да разгледа обективно случая и да постанови справедлив съдебен акт.

„Ще бъде битка, защото този човек имаше опит да бъде унищожен“, каза още Раев.

След екстрадицията Стоян Колев вече е на българска територия, а следващият ключов етап е съдебното заседание на 10 ноември. Предстои съдът да разгледа обвинението по същество и да се произнесе по делото.