Минималната складова наличност показва до какво количество може да намалее даден консуматив, преди да е време за нова поръчка. Целта е доставката да пристигне, преди запасът да се изчерпи. За всеки ключов артикул прагът се определя според средния дневен разход, срока за доставка и необходимия резерв.

Кои консумативи изискват минимален праг?

Не е необходимо да се определя минимална наличност за всеки продукт в склада. Най-важни са консумативите, чиято липса може да затрудни работата на екипа или обслужването на клиентите:

кутии и чаши за храна за вкъщи;

салфетки и кухненска хартия;

еднократни ръкавици;

препарати за съдове и съдомиялни машини;

тоалетна хартия и течен сапун.

За останалите артикули обикновено е достатъчно наличностите да се следят при редовната инвентаризация.





Как се изчислява точката за повторна поръчка?

Точката за повторна поръчка показва кога трябва да се направи следващата заявка. Тя включва количеството, което ще бъде използвано до пристигането на доставката, плюс предпазен запас за по-натоварени дни или евентуално забавяне.

Точка за поръчка = среден дневен разход × срок на доставка в дни + предпазен запас

Предпазен запас = максимален дневен разход × максимален срок на доставка – среден дневен разход × среден срок на доставка

Например, ако ресторант използва средно по 4 ролки кухненска хартия дневно, а в натоварени дни разходът достига 6, при среден срок за доставка от 2 дни и максимален от 3 дни предпазният запас е 10 ролки: 6 × 3 – 4 × 2 = 10

Така точката за нова поръчка е 18 ролки: 4 × 2 + 10 = 18

Когато наличността достигне това количество, т.е. на рафта останат 18 ролки, е време да се направи нова заявка.

Как да поддържате складовите прагове актуални?

Разходът на консумативи се променя според натоварването, сезона и начина на работа на заведението. В градове като Бургас или Варна например летните месеци могат значително да увеличат потреблението, докато за зимните курорти като Банско, Пампорово и Боровец – това са студените месеци. Затова минималните наличности трябва периодично да се преглеждат.

Актуализирайте стойностите според сезона Зимният разход рядко е подходящ ориентир за най-натоварените летни месеци и обратно. Добра практика е праговете да се преразглеждат преди и след активния сезон. Следете реалния срок за доставка Работете с времето, за което стоката действително пристига, а не само с предварително обявения срок. Така минималната наличност ще отговаря по-добре на реалната работа на ресторанта. Определете отговорник за склада Когато един човек следи наличностите и пуска поръчките, рискът от пропуски и различен подход между смените е по-малък.

Колкото по-бързо може да бъде доставен даден артикул, толкова по-малък резерв е необходимо да се поддържа. Това освобождава място в склада и намалява средствата, вложени в излишни запаси. Предимство е и възможността при спешна нужда поръчката да бъде направена онлайн и получена от физически обект на доставчика.

За поддържането на минимални складови наличности не е необходим сложен софтуер. В много случаи е достатъчна добре подредена таблица с основните консумативи, средния им разход, срока за доставка и точката за следваща поръчка.