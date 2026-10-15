Министерството на здравеопазването излезе с извънреден апел към фармацевтичните компании, които имат разрешително да внасят и продават у нас единствения познат антидот срещу предозиране с фентанил и други опасни опиоиди – лекарството налоксон.

На пратика той няма генерик, нито аналог. Без него предозиралите с опасната дрога издъхват за секунди, тъй като мощният наркотик блокира дихателната дейност.

Както "Труд news" неведнъж писа, дори минимална доза от фентанил убива. Затова сега държавата настоява фирмите възможно най-бързо да подадат документи за определяне на максимална цена на препарата, за да гарантират, че той ще бъде финансово достъпен и наличен за бърза реакция при спешни случаи.

Защо това лекарство е толкова важно?

При предозиране с фентанил или подобни синтетични наркотици настъпва внезапно и опасно потискане на дишането. Може да порази и сърдечната дейност. В тези ситуации всяка секунда е от критично значение за спасяването на човешки живот. Налоксонът е единственият продукт, който моментално блокира действието на опиоида и връща дишането на пострадалия. Без бърз достъп до него, вероятността от фатален изход е изключително висока. В цяла Европа повечето линейки и спешни отделения са заредени с налоксон.

За да може едно лекарство да има официално регулирана цена в България и да се продава свободно и

с ясно определен таван на надценката,

фирмата производител трябва официално да регистрира т.нар. пределна цена. От здравното ведомство разясняват, че процедурата за това е максимално улеснена. За разлика от сложния процес по вкарване на лекарства в Позитивния списък (които се плащат от Здравната каса), регистрирането на пределна цена изисква минимален набор от документи и много по-ниска административна такса пред Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Здравните власти разчитат на социалната отговорност на фармацевтичния сектор, тъй като определянето на таван на цената ще позволи налоксонът да бъде лесно достъпен за медицинските екипи и гражданите на фона на нарастващите рискове от разпространението на фентанил у нас.