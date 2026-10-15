Синоптикът Петър Янков коментира силните ветрове в Сливенско и проливните дъждове, които предизвикаха тежки наводнения в Гърция и Турция.

"За Сливен е характерен този вятър, който излиза от преместване на въздушни маси от север, които се спускат на юг. В другите населени места не се очакват такива ветрове. Характерното за следващите дни е, че ще продължават преносите на хладни и влажни въздушни маси", обясни синоптикът.

Захлаждане и валежи

В предаването “България сутрин” Янков каза, че още утре ще се усети захлаждане, ще има и валежи. "Ще започнат в западните и централните части на страната. Следобед ще обхванат и южните райони", допълни синоптикът.

"Снeжната покривка над 2000 м е между 8 и 12 см. В петък валежите ще повишат снежната покривка. В петък вечерта ще е над 20 см. В събота обстановката се успокоява. На запад ще има разкъсани облаци, неделя ще бъде по-подходящ ден за високопланински туризъм. Препоръчвам нископланински туризъм", добави Янков.

Валежи се очакват главно в Румъния и България, а пътуващите към Гърция и Турция ще прекарат времето на сухи обстановки.

"През почивните дни температурите ще се движат в рамките на 13-18 градуса. София ще бъде една от най-хладните балкански столици. През следващите дни - в понеделник слабо ще се повиши температурата. Температурите през седмицата ще са между 18 и 22-23 градуса", каза още синоптикът.