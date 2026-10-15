Министърът на транспорта Георги Пеев сменя двама от членовете на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“ ЕАД, съобщава maritime.bg. Освободени са Мария Белколева, която досега оглавяваше борда, и Тончо Стоянов. На техните места са назначени Мустафа Ахмед и Иоанис Партениотис.

Решението на министъра е от 1 октомври и е получено в дружеството на 5 октомври. По информация на морското издание документите за вписване на промените в Търговския регистър са подадени на 14 октомври.

Мустафа Ахмед е бивш депутат от ДПС в 42-рото Народно събрание. По време на мандата си е участвал в Групата за приятелство България – Турция и е бил сред вносителите на законодателни инициативи, включително промени в Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Според местни медии на последните парламентарни избори той е бил кандидат в Кърджали от „Прогресивна България“, посочва maritime.bg.

Иоанис Партениотис е вицепрезидент на КТ „Подкрепа“. Бил е и член на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

Кадровите промени стават известни след официалното посещение на транспортния министър в Бургас.